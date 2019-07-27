Ant Man konusu ne? Ant Man filminin oyuncuları kimler?

Marvel evreninin en renkli karakterlerinden biri olan Ant Man bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon dolu eğlenceli sahneleri ile Ant Man konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Boyunu küçülterek gücünü arttırma gibi inanılmaz bir kabiliyete sahip olan uzman hırsız Scott Lang, içindeki kahramanı kucaklamalı ve akıl hocası Dr. Hank Pym'e, Ant-Man kostümünün ardındaki sırrı, yükselen tehlikelere karşı koruması konusunda yardım etmeli. Tüm engellere rağmen, Pym ve Lang dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundalar.

ANT MAN KONUSU

Biyokimyacı Dr. Hank Pym (Michael Douglas) yaptığı son deneylerde, maddelerin boyutlarını değiştirmeyi keşfeder. Bu keşfi ilk önce üzerinde test eder ve yarattığı araçlarla birlikte böceklerle iletişime geçmeyi başarır. Yarattığı özel kıyafeti giyerek kötü güçlere karşı mücadele etmesi için Scott Lang’i (Paul Rudd) seçer, bu kıyafetin olağanüstü güçlerini kullanarak dünyayı kurtarmaya girişirler.

ANT MAN OYUNCULARI

Ant Man oyuncuları arasında Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Hayley Atwell, Judy Greer yer alıyor.