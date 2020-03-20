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Anthony Hopkins kedisiyle takipçilerine serenad yaptı
Anthony Hopkins kedisiyle takipçilerine serenad yaptı
Corona virüsü salgını nedeniyle kendisini dış dünyadan izole eden Anthony Hopkins, ünlü isimlerin dans ettiği videoların yerine kedisini kucağına alıp piyano çalmayı tercih etti. Hopkins'in kaydettiği görüntüler görenlerin içini ısıttı.
Magazin 20 Mart 2020 - 13:01

Hannibal serisinin efsane yıldızı Anthony Hopkins, corona virüsü salgını nedeniyle kedisiyle vakit geçirmeyi seçti. Ünlülerin sosyal hayatlarından kendini izole ettikleri bu günlerde TikTok videoları paylaşırken, Hopkins kedisi Niblo’yu kucağına alıp piyano çalarak takipçilerine serenad yaptı.

Hopkins, çektiği sevimli videoya, “Niblo sağlığımın iyi olduğundan emin olurken ben de karşılık olarak onu eğlendirmeye çalıştım” notunu ekledi.

Görüntülerde ünlü aktörün kedisinin keyifli halleri dikkat çekerken, bu karantina günlerinde videoyu görenlerin de içini ısıttı.

Son güncelleme: 13:02 - 20.03.2020