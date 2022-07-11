Anthony Hopkins paylaştığı dans videosu ile sosyal medyada dikkat çekti

84 yaşındaki Sir Anthony Hopkins, yeşil Hawaii gömleğiyle dans hareketlerini sergiledi. Hopkins'in neşeli videosu sosyal medyada dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Sir Anthony Hopkins, bir Instagram videosunda dans hareketlerini sergilerken yaz stilini de gözler önüne serdi. 84 yaşındaki usta oyuncu, 3,5 milyon takipçisiyle paylaştığı kısa videoda yeşil ve mavi renkli Hawaii gömleği giydi. Renkli gömleğine bej pantolon, terlik ve şık bir fötr şapka da eşlik etti.

Neşeli videoya ünlü oyuncu şu açıklamayı yazdı: “Sunday Summer Vibes”

Efsane oyuncu, yakında çıkacak olan One Life filminde 669 çocuğu Nazilerden kurtardığı için “İngiliz Schindler” lakaplı Sir Nicholas Winton’ı oynayacak.

Yapım ekibinin, oyuncunun projeye verdiği destekten oldukça etkilendiği de konuşuluyor. Bir kaynak Hopkins’in projeyi kabul etmesiyle ilgili şunları söyledi: “Anthony’nin rolü üstlenmesine herkes hayret ediyor. Bunu yapmaya çok kararlıydı, çünkü Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra mülteciler konusunu gündeme getirmek istiyor, bu da filmin hikayesine her zamankinden daha fazla ilgisi olmasını sağlıyor.

Anthony, iki yıldan fazla bir süredir rol için düşünülen ilk isimlerdendi, ancak pandemi olunca çoğumuz onu Sir Nicholas olarak seçme şansımızı kaybettiğimizi düşündük. Ancak Anthony’nin başrolü oynayarak rol alması hepimizi şaşırttı ve sevindirdi.”

Kuzuların Sessizliği’ndeki seri katil Hannibal Lecter rolüyle tanınan Oscar ödüllü Sir Anthony Hopkins, bir filmde oynayan en yaşlı aktör değil. 91 yaşındaki Clint Eastwood, geçen yılki Cry Macho’yu yönetti ve oynadı.

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