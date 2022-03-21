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Antonio Banderas’tan Kerem Bürsin paylaşımı

Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali için gittiği İspanya'da Antonio Banderas ile tanıştı. İspanyol oyuncu, Kerem Bürsin ile olan karesini Instagram hesabından paylaştı.

Yayınlanma: 13:08 - 21 Mart 2022 Güncellenme:
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Antonio Banderas’tan Kerem Bürsin paylaşımı

Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için gittiği İspanya’da, oyuncu Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı ‘Company’ müzikalini izledi. Banderas ile tanışan Bürsin, oyuncuyla fotoğraf da çekildi.

İspanyol oyuncu da Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından “Love Is In The Air (Sen Çal Kapımı) dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı” notuyla paylaştı.

Kerem Bürsin ise bu paylaşıma “Sen en iyisisin” yorumunu yaptı.

Oyuncu Kerem Bürsin’in Hande Erçel’le başrolü paylaştığı ve geçen yıl final yapan ‘Sen Çal Kapımı’ dizisi yurt dışında ‘Love Is In The Air’ adıyla yayınlanıyor.

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