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‘Aptal instagram kullanıcısı Şeyma Subaşı’
‘Aptal instagram kullanıcısı Şeyma Subaşı’
Çıktığı yurtdışı gezilerinin birinden dönen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden bununla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Magazin 24 Eylül 2019 - 08:47

Geride bıraktığımız yaz mevsiminin neredeyse tamamını yurtdışında geçiren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini eğlendirdi. Instagram hesabını yoğun bir şekilde kullanan Subaşı, son olarak, tatil sonrası dağılmış valizlerinin halini, yaptığı çekimlerle gözler önüne serdi.

APTAL KULLANICI!

Şeyma Subaşı, bu konuda yaşadığı şaşkınlığı kendisi için kullandığı ilginç bir ifade ile tanımlama yoluna gitti. Elinde telefonu ile odasının halini takipçilerine gösteren Subaşı bu durumu hakkında; “Aptal instagram kullanıcısı Şeyma Subaşı” şeklinde bir yorum yaptı.

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