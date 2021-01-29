Arka Sokaklar dizisinin Selin komiseri Oya Okar’a hırsız şoku

Geçen hafta gerçekleşen olayda ‘Arka Sokaklar’ dizisinin sevilen oyuncusu Oya Okar’ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip ziynet eşyalarını ve aracını çaldı.

Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar’ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı.

Olay sonrası büyük şok yaşayan oyuncu, güvenlik güçlerinden gelecek iyi haberleri bekliyor.