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Arabalar 3 filminin konusu nedir?
Arabalar 3 filminin konusu nedir?
Küçükten büyüğe animasyon seven herkesin ilgisini çeken Arabalar 3 filmi bu akşam ekranlarda olacak. Pixar'ın sevilen serisi Arabalar'ın devam filmi olan Arabalar 3'ün yönetmen koltuğuna yeniden Brian Fee oturuyor.
Magazin 15 Eylül 2020 - 15:30

ARABALAR 3 FİLMİNİN KONUSU

Pixar’ın sevilen serisi Arabalar’ın 3. devam halkası Arabalar 3’te yönetmen koltuğunda tekrar Brian Fee oturuyor. Şimşek McQueen’in yeni maceralarını göreceğimiz filmde sevimli arabayı kendisinden genç ve hızlı arabalar tarafından bozguna uğratılmış olarak görüyoruz. Şimşek pistlere geri dönmenin hayalini kurup kenara itildiğine içerlerken bir anda #95'in işinin henüz bitmediğini kanıtlamaya karar veriyor. Hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet'in verdiği ilhama ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı olan arabamız Piston Kupasının en büyük yarışında boy göstermeye hazırlanıyor.