Arabesk filmi konusu ne? Arabesk oyuncuları kimler?
Absürt komedi olarak nitelendirilebilecek Arabesk filmi Ertem Eğilmez’in son filmidir. Arabesk şubat 1989’da gösterime girmiştir. İşte Arabesk filmi hakkında merak edilenler…
ARABESK KONUSU
Ağa kızı Müjde (Müjde Ar), küçüklüğünden beri tanıdığı Şener’e (Şener Şen) varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener’e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya’nın (Necati Bilgiç) kötülükleriyle karşılaşırlar.
ARABESK FİLMİ OYUNCULARI
Müjde Ar – Müjde
Şener Şen – Şener
Necati Bilgiç – Kaya
Uğur Yücel -Gazinocular Kralı
Üstün Asutay -Ağa
Kadir Savun
Candan Sabuncu
Doğu Erkan
Rasim Öztekin
Orhan Çağman – Zurnacı
Tarık Papuççuoğlu -İsmail