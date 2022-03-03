Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses’in vefatının 9. yılı

Hayranlarının 'Müslüm Baba' adını taktığı, arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, 9. ölüm yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa'da unutulmadı.

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Arabesk müziğin efsane isimlerinden, ‘Müslüm Baba’ ismiyle bilinen sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında memleketi Şanlıurfa’da unutulmadı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013’te hayatını kaybeden sanatçının adıyla Karaköprü ilçesindeki Yaşam Parkı'nda açılan ‘Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi’ ziyaretçi akınına uğradı.

Yoğunluğun oluştuğu müzede, Gürses’e ait çok sayıda eşya yer alıyor.

Sanatçının bal mumu heykelinden çıkarttığı taş plaklara, güneş gözlüğünden tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.

Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden vatandaşlardan Zekiye Kılıç, “Çok seviyorum. Çok değerli bir insan. Hiç kimse herhalde hiçbir sanatçı için kendini kesmemiştir, iyi bir şey değil ama sonuçta olmuş. Kendisine hayran bırakmasıyla, ses tonuyla baba özünü almasıyla bence hayran duyulacak bir insandır. Urfalı olmasıyla burada müzesi yapıldı. Çok etkilendim” diye konuştu.

Müzeyi gezen Müslüm Gürses hayranlarından Mehmet Ayarkan ise “Müslüm Gürses’i çocukluğumdan beri zaten dinlemeye başladık. Burada kendisine ait ürünleri, imzalarını taşıdığı ürünleri görünce insan daha da mutlu oluyor. Burada bütün ürünlerin kendisine ait olduğunu zaten biz fotoğraflarından, filmlerinden ve televizyon programlarından ayakkabılarını, işte takım elbiseler olsun, gömlekleri olsun, zaten biz bunların hepsini takip ediyorduk ve biliyorduk. Burada olmak tabii ki güzel bir duygu ve 3 Mart dolayısıyla Türkiye’nin başı sağ olsun diyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)