Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar’dan açıklama

Geçen cumartesi akşamı bir eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gittiği sırada polis noktasına takılan oyuncu Ayşegül Çınar’ın aracında yapılan arama sonucu bagajda 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu.

Çınar, emniyetteki ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, eski sevgilisinin intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etmişti. İddia üzerine polis ekipleri eski sevgili Furkan Ç.’yi de gözaltına almıştı.

Ayşegül Çınar ile birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı Nimet Y. ve eski sevgili Furkan Ç., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmiş, 3 şüpheli de ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

“KUMPAS KURULDU”

Ayşegül Çınar, olaydan sonra avukatı Serdar Öktem aracılığıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, olayla ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edilerek, şöyle denildi:

“Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir.”

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, müvekkilin başına gelen bu elem verici olaydan dolayı hayatın çok başında ve baharında olan bir kadın daha mağdur edilmiştir. Ancak işbu mağduriyetin giderilmesi ve adaletin tecellisi için hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır.”

“Maalesef gözünü bile kırpmadan bir genç kızın hayatını bu şekilde karartmaya çalışanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hırs ve kötülük vicdanları öylesine kör etmiştir ki; her türlü amaç ve arzuyu elde etmek için bir çok hayat alt üst edilmektedir.”

“Yaşanan bu süreç kelebek etkisi misali sadece müvekkilin değil, ailesinin ve sevenlerin hayatlarını da olumsuz şekilde travmatik bir boyuta taşımıştır.”

“Kariyerinin başında ve oldukça başarılı bir oyuncu olan müvekkilim hakkındaki itibar zedeleyici ve gerçeği yansıtmayan haberlerin ve malum kişiler tarafından yapılan basın açıklamalarının konusu olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır.”