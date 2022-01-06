Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, akaryakıta gelen zamlara isyan etti. Aracının deposunu 915 lira ödeyerek doldurtan Özoğuz, sosyal medya hesabından "Rezalet" diyerek tepki gösterdi.

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Döviz kurunun yükselişinin ardından rekor seviyede yükselen akaryakıt fiyatlarına 2022 yılı başında da zam yapılmıştı.

Motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’YE de 78 kuruş yapılan son zammın ardından Ankara’da benzinin ortalama litre fiyatı 12,98 lira, İstanbul’da 12,92 liraya, İzmir’de de 13 liraya çıkmıştı.

“REZALET, REZALET, REZALET”

Akaryakıta gelen son zamlara Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Aracının deposunu dolduran Özoğuz, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından “Ben demin 915 TL’ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL’ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet” dedi.

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