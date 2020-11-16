Aralarında ünlü isimler de var… Lüks villaya polis baskını!

Fenerbahçeli Jose Sosa, oyuncu Öykü Çelik, iş insanı Caner Karaloğlu geçen cuma gecesi Etiler-Akmerkez’in rezidans bölümünde düzenlenen 70 kişilik partiye katılmıştı. Haber basına ve sosyal medyaya yansıyınca büyük eleştiri almışlardı.
Bu grup önceki akşam da Caner Karaloğlu’nun Yeniköy’deki villasında düzenlenen partiye katıldı. 150 kişilik partide Öykü Çelik yine vardı. Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi isimler de partideydi.
KOMŞULAR İHBAR ETTİ
Komşular yüksek sesten şikayet edince villaya polis ekibi ve filyasyon ekibi geldi. Eve girip 150 kişiye 930’ar lira para cezası kestiler.
Davetliler evden yüzlerini kapatarak çıktı. Gazetecilere görüntü vermemeye çalışan Öykü Çelik, Caner Karaloğlu’nun aracına saklandı. (DHA)