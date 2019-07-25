Arap dünyasının Tarkan’ı hayatını kaybetti

İstanbul'da yaptığı ‘Angel in the Sky' adlı şarkısı ile Avrupa’nın en iyi 40 müzik listesinde de yer alan Suudi şarkıcı Tomy Omran, beyin kanserine yenik düştü. Omran'ın ölüm haberini sevenlerini üzüntüye boğdu. Genç şarkıcının binlerce hayranı sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı. Tomy Omran, Suudi Arabistan'da toprağa verildi.

TOMY OMRAN KİMDİR

Tomy Omran, 10 Mart 1983 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya geldi. Babası Suudi annesi ise bir Türk olan şarkıcı Amerika'da büyüdükten sonra Fransa'da yaşamaya başladı. Daha sonra Suudi Arabistan’a yerleşen Tomy Omran, Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. Müzik kariyerine başlamak için Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden Tomy Omran, Cezayirli şarkıcı Warda Al-Jazairia ile ilk albümünü çıkardı. Verdiği cesur pozlarla Arap medyasında adından sıkça bahsettiren Omran, kısa süre sonra Arapların Tarkan'ı olarak ünlendi.

