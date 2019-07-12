Arapsaçı oyuncuları kimler? Arapsaçı filmi konusu ne?

Arapsaçı filmi eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği, senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı ve Ayşe Işıkmen'in kaleme aldığı Arapsaçı, izleyicilere eğlence dolu anlar vaad ediyor. Peki, Arapsaçı filmi konusu ne? Arapsaçı oyuncuları kimler?

Arapsaçı çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen ve geniş oyuncu kadrosuna sahip komedi filmi olarak sinemanın ardından televizyonda seyircilerle buluşuyor. Arapsaçı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte film hakkında detaylar…

ARAPSAÇI FİLMİ OYUNCULARI

Çekimleri İstanbul’da yaklaşık bir buçuk ayda tamamlanan komedi filmi ‘Arapsaçı’ hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı ‘Arapsaçı’ filminde ayrıca Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde, Bahar Süer, Füsun Demirel, Ünal Yeter, Sebahattin Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

ARAPSAÇI KONUSU

Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.