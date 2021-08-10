Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Oyuncu Aras Bulut İynemli 6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan 1 ay önce ayrılmıştı. İynemli'nin 'Çukur' dizisinde rol gereği sevgili olduğu Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçen aylarda noktalamıştı.

İynemli’nin bu ayrılıktan sonra ‘Çukur’daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edildi

Çiftin, geçen hafta İzmir Seferihisar civarında karavanda birlikte tatil yaptığı öne sürüldü.

Damla Sönmez de bir süre önce 12 yıllık sevgilisi Ushan Çakır ile ayrılmıştı.

“İDDİALAR ASILSIZ”

Bu iddiaların ardından İynemli’nin menajerlik şirketi yaptığı açıklamada, “Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

Damla Sönmez’in menajeri de aynı açıklamayı yaparak, söz konusu söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

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