Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli kaç yaşında?

Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile büyük bir izleyici kitlesine sahip. Son dönemde başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminde canlandırdığı Memo karakteriyle en çok konuşulan isim oldu.

Aras Bulut İynemli, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İlk televizyon projesini Arka Sokaklar dizisiyle gerçekleştirdi. Ama Türk izleyicisi onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteri ile tanıdı.

EĞİTİM HAYATI

Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği okumuştur.

OYUNCULUK KARİYERİ

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilen ve Deniz Celiloğlu ile “Tamam mıyız ?” adlı filmde başrol oynayan Aras Bulut İynemli eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteriyle beğenilmiştir. 2014 yıllında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Maral: En Güzel Hikâyem dizisinde Hazal Kaya başrolleri paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, 2016 yılında ise İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize filmdeki performansıyla herkesin beğenisini kazandı.

Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı diziler:

Çukur (Yamaç) – 2017-2018

İçerde (Umut, Mert) – 2016–2017

Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan) – 2015

Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid) – 2013–2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu) – 2010–2013

Arka Sokaklar (Şeref) – 2009

Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı filmler:

Pek Yakında (Konuk Oyuncu) – 2014

Mahmut ile Meryem (Mahmut) – 2013

Tamam Mıyız? (İhsan) – 2013

Ödülleri:

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri, Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (Tamam mıyız?) – 2014

Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011

TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011