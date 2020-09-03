Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli kaç yaşında?

Aras Bulut İynemli, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İlk televizyon projesini Arka Sokaklar dizisiyle gerçekleştirdi. Ama Türk izleyicisi onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteri ile tanıdı.
EĞİTİM HAYATI
Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği okumuştur.
OYUNCULUK KARİYERİ
Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.
2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilen ve Deniz Celiloğlu ile “Tamam mıyız ?” adlı filmde başrol oynayan Aras Bulut İynemli eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteriyle beğenilmiştir. 2014 yıllında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Maral: En Güzel Hikâyem dizisinde Hazal Kaya başrolleri paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, 2016 yılında ise İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır.
2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize filmdeki performansıyla herkesin beğenisini kazandı.
Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı diziler:
Çukur (Yamaç) – 2017-2018
İçerde (Umut, Mert) – 2016–2017
Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan) – 2015
Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid) – 2013–2014
Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu) – 2010–2013
Arka Sokaklar (Şeref) – 2009
Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı filmler:
Pek Yakında (Konuk Oyuncu) – 2014
Mahmut ile Meryem (Mahmut) – 2013
Tamam Mıyız? (İhsan) – 2013
Ödülleri:
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri, Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (Tamam mıyız?) – 2014
Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011
TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011