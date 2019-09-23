Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşındadır?

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da Yamaç Koçovalı karakteri ile izliyicilerin gönlünde taht kuran Aras Bulut İynemli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Aras Bulut İynemli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler..

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği bölümünde okuyan İynemli, kamera karşısına ilk olarak Arka Sokaklar dizisiyle geçti, ardından 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterine hayat verdiği Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanınmaya başladı. Şimdi, Aras Bulut İynemli’yi daha yakından tanıyalım.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Okuluna hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur.

Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı diziler:

Çukur (Yamaç) – 2017-2018

İçerde (Umut, Mert) – 2016–2017

Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan) – 2015

Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid) – 2013–2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu) – 2010–2013

Arka Sokaklar (Şeref) – 2009

Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı filmler:

Pek Yakında (Konuk Oyuncu) – 2014

Mahmut ile Meryem (Mahmut) – 2013

Tamam Mıyız? (İhsan) – 2013

Ödülleri:

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri, Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (Tamam mıyız?) – 2014

Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011

TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) – 2011