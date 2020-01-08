Aras Bulut İynemli ve Öner Erkan karşılıklı oynadı

Şimdilerde Çukur adlı dizide izlediğimiz Aras Bulut İynemli, aynı dizide birlikte oynadığı Öner Erkan ile birlikte çekilmiş eğlenceli bir videosunu paylaştı.

Sosyal medya hesabı takipçileriyle etkileşim içerisinde olmak için kullanan Aras Bulut İynemli, başrolünde oynadığı Çukur adlı dizinin setinden bir paylaşımda bulundu. Son zamanlarda bir hayli soğuyan havalara inat çekimlerine devam eden oyuncular kendilerini sıcak tutmak için ilginç yollara başvuruyor.

KARŞILIKLI OYNADILAR

Aynı dizide birlikte rol aldığı Öner Erkan ile karşılıklı oynayan Aras Bulut İynemli bu keyifli videoyu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı ve üzerine de “Yok canım, ne soğuğu!” notunu düştü.