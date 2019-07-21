Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aras Bulut İynemli’nin veda pozu
Aras Bulut İynemli’nin veda pozu
Çukur dizisinin sezon finaline girmesiyle bedelli askerliğe giden genç oyuncu Aras Bulut İynemli, 3 haftalık görevinin ardından veda pozuyla askerliğini bitirdi.
Magazin 21 Temmuz 2019 - 11:48

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteriyle yıldızını parlatmasının ardından adını tüm Türkiye’ye duyurmayı başaran Aras Bulut İynemli, 1 Temmuz’da Kütahya’daki birliğine teslim olmuştu. İynemli, 3 haftalık sürenin ardından askerliğinin sonuna geldi. Geçtiğimiz gün askerliğini bitiren ve asker arkadaşlarıyla vedalaşırken hatıra fotoğrafı çektiren Aras Bulut İynemli, bu fotoğrafa ilk bakanlar tarafından fark edilmekte güçlük çekti. Aras Bulut’un askerliğin ardından yeni bir sinema filminin çekimlerine başlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERAras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Etiketler