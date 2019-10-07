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Arda Ayten kimdir, kaç yaşındadır?
Arda Ayten kimdir, kaç yaşındadır?
Kim Milyoner olmak İster programında 1 milyon liralık soruyu doğru bilmeyi başaran, zekasına hayran bırakan Arda Ayten, Türkiye'nin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Arda Ayten kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...
Magazin 7 Ekim 2019 - 20:14

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Arda Ayten, roman ve denemeler yazdığını söylüyor. Ayten, kendisini en çok etkileyen kitabın Çehov’un Kime Anlatsam öyküsünün olduğu açıkladı.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

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Son güncelleme: 20:20 - 07.10.2019
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