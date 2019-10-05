Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak yarışmasına damga vuran Arda Ayten…

Arda Ayten Kim Milyoner Olmak yarışmasında milyonluk soruya geldi. Peki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten hangi bölümde okuyor?

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten’in yarışacağı programın yeni bölüm bu akşam yayınlanıyor. Tüm Türkiye milyonluk soruyo ve Arda Ayten’in kim olduğunu merak ediyor. İşte Arda Ayten hakkında merak edilenler…

ARDA AYTEN KİMDİR?

12. soruya kadar gelen Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.