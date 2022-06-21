Arda Kural yeniden setlerde

Bir dönem ekranların 'Yerli Leonardo DiCaprio'su' olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun süre ara vermişti. Yıllar sonra 'Yıldızlara Bak' isimli filmle beyaz perdeye dönen Kural, "Setlere dönmek güzel bir his" dedi.

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Kariyerine ilk olarak Kral TV’de VJ olarak başlayan, ardından 2000’li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden olan ‘Eyvah Kızım Büyüdü’de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan Arda Kural’dan sevenlerine güzel haber geldi.

Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli gibi usta isimlerin de bulunduğu ‘Yıldızlara Bak’ filmi, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı. Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel’in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural’ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim’de sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.

“GÜZEL BİR FİLM, ANLAMI VAR”

Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, “Güzel bir film, anlamı var. Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik. Güzel olacağını düşünüyorum” dedi. (İHA)

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