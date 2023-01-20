Arda Kural’ın değişimi: 20 kilo verdi

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural, yeni haliyle dikkat çekti.

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Kariyerine ilk olarak Kral TV’de VJ olarak başlayan, ardından 2000’li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden olan ‘Eyvah Kızım Büyüdü’de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlatmış ve setlere geri dönmüştü.

Bir dönem ekranların ‘Yerli Leonardo DiCaprio’su’ olarak anılan Arda Kural, sıkı bir diyete de girerek 20 kilo verdi.

Son halini ise Instagram hesabından “2023 model Arda Kural” notuyla yayınlayan 40 yaşındaki oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

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