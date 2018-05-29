Arda Öziri toprağa veriliyor! Arda Öziri kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merhumla ilgili merak edilenler…

Arda Öziri toprağa veriliyor! Arda Öziri kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merhumla ilgili merak edilenler…

Diriliş Ertuğrul'da Göktuğ karakterini canlandıran Arda Öziri geçirdiği motosiklet kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Peki Arda Öziri kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte cenaze öncesi oyuncu ile ilgili merak edilenler ve ünlü isimlerin Öziri ile ilgili paylaşımları...

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Ünlü oyuncu Arda Öziri, iki gün önce sabah 06.00 saatlerinde geçirdiği motorsiklet kazası sonucu 39 yaşında yaşamını yitirmişti. Kaza sonucu yaralanan Arda Öziri, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleleryetersiz kaldı ve ünlü oyuncu hayatını kaybetti. İşte Arda Öziri'nin bilinmeyenleri ve kısa bir yaşam öyküsü…

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda ‘Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

YER ALDIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul – Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli – Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon – Burak (2010)

Akasya Durağı – Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile – Kaan (2006)

Dolunay – Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri – Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar – Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan – Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak – Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL GÖKTUĞ KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul’da Göktuğ: Emir Köpek'in saraydaki has adamıdır. Köpek'in sarayda adım adım kurduğu darbeci kanadın önemli emirlerini ve komutanlarını bilir, aralarında köprü vazifesi görür.ü

ÜNLÜ İSİMLERİN ARDA ÖZİRİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI

Engin Altan Düzyatan

Canim kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri'yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

Rıza Kocaoğlu

Canımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz

Gözde Kansu

Arda Öziri…kaybettik seni hayat ne fenasın!! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!!

Timur Acar

Nasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik… Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.. mekanın cennet olsun kardeşim..

Büşra Pekin

Çok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin..

Kaan Urgancıoğlu

Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım..