Arka Sokaklar 15. sezon başlıyor! İşte yayın tarihi…
Arka Sokaklar, ünlü Fransız düşünür Albert Camus'nün ‘Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın' sözü ile tanıtıldı.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON
15. sezonuna giren Arka Sokaklar'da, İstanbul Emniyeti'nde görevli Rıza Başkomiser ve ekibinin suçlulara yaklaşımı ve olayları çözüşü ekrana yansıtılıyor. Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölümü, 18 Eylül Cuma saat 20.00'da ekranlarda olacak.
Efsane dizi #ArkaSokaklar 15.sezonunda nefes kesen yeni bölümleriyle 18 Eylül Cuma 20.00’de #KanalD‘de başlıyor! @arkaasokaklarrr pic.twitter.com/bEu53GTqyN
— Kanal D (@KanalD) September 5, 2020