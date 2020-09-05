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Arka Sokaklar 15. sezon başlıyor! İşte yayın tarihi…
Arka Sokaklar 15. sezon başlıyor! İşte yayın tarihi…
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizlerinden Arka Sokaklar’da 15. sezon 18 Eylül Cuma günü başlıyor. Kadrosunda Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan gibi isimleri barındıran Arka Sokaklar’da, Rıza Baba ve ekibi yine suçluların korkulu rüyası olacak.
Magazin 5 Eylül 2020 - 22:54

Arka Sokaklar, ünlü Fransız düşünür Albert Camus'nün ‘Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın' sözü ile tanıtıldı.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON

15. sezonuna giren Arka Sokaklar'da, İstanbul Emniyeti'nde görevli Rıza Başkomiser ve ekibinin suçlulara yaklaşımı ve olayları çözüşü ekrana yansıtılıyor. Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölümü, 18 Eylül Cuma saat 20.00'da ekranlarda olacak.

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