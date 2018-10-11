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Arda Turan, Berkay’la yaptığı kavga hakkında ilk kez konuştu
Arda Turan, Berkay’la yaptığı kavga hakkında ilk kez konuştu
Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay'la yaptığı kavga sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay'ın eşine sarkıntılık ettiği iddia edilmişti. Hatta Berkay'ın eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananların bizzat doğru olduğunu söylemişti.
Magazin 11 Ekim 2018 - 10:02

Olayın sıcaklığı kendisini korurken bu defa Arda Turan cephesinden bir açıklama geldi. 2. Sayfa programına konuşan Turan şu ifadeleri kullandı: “Berkay, mekanda arkadaşlarımla otururken yanıma geldi ve ‘Kaptan seninle yarın konuşabilir miyiz?’ dedi. Ben şakalaşıyor sandım tamam dedim ancak sonrasında ensemden tuttu ve o an çok sinirlendim kafayı koydum… O ana kadar yaşananlardan haberim yok. Olayları Aslıhan’dan öğrendim onu da Berkay’ın eşi aramış. Olanları duyunca hemen hastaneye koştum, yanımda da silah vardı. Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık dedim sonrasında Berkay ve eşiyle orada helalleştik ancak sonrasında bu tarz paylaşımlarda bulundular.”

KAFALARI KARIŞTIRAN SORU

Arda Turan’ın yaptığı bu açıklamanın ardından akıllara gelen en büyük soru ise, Turan’ın taşıdığı silahın ‘silah bulundurma ruhsatı’ ve ya ‘silah taşıma ruhsatı’na sahip olup olmadığı bunun yanı sıra Turan’ın güvenlik önlemlerinin alındığı ve X-Ray cihazının bulunduğu hastaneye belinde silahla nasıl girdiği kafaları karıştırdı.

 

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Son güncelleme: 10:53 - 11.10.2018

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