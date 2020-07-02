Arda Turan: Çift forvete döndük

Kucaklarına aldıkları Asil Aslan Turan'la evlerine gidecekleri sırada duygularını paylaşan çiftten Aslıhan Doğan,”Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım çok özel ve çok güzel bir duygu' diye konuştu.

Arda Turan,”Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı, artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz. Bundan sonra Hamza'da olduğu gibi Asil'de göstermeme saklama gibi şeyler yok ama 40'ı çıkana kadar nazardan çekindiğimiz için onun dışında hep buralardayız görüşürüz' diye konuştu.

“GÜZEL BİR TANIŞMA YAPTIK”

Sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini belirten Aslıhan Doğan,”Çok şükür her şey yolunda, 3 kilo 200 gram doğdu. 52 cm'de boy. Abisinden biraz daha boylu ve kilolu çıktı' diye konuştu. Hamza Arda'nın kardeşini gördüğünü söyleyen Arda Turan,”Gördü, ilk gün geldi. Güzel bir tanışma yaptık. Kardeşinden sana hediye falan var dedik, hoşuna gidecek ufak tefek bir şey aldık ona. Şimdi eve gidince bakacağız. Artık her şey çok ilerledi doktorlardan da destek alıp abi, kardeş beraber büyümeleri için, tabi bizim zamanımızdaki gibi değil. Vatanına milletine hayırlı evlat olsunlar' şeklinde konuştu. Asil Aslan ve Hamza'nın bebekken kendisine benzediğini söyleyen Aslıhan Doğan,”Sonradan babaya dönüyorlar, Hamza öyle oldu. Asil bana benziyor şimdi ama bakacağız' dedi. Aslıhan Doğan'a doğumdan çıkmış gibi durmuyor sunuz sorusuna Arda Turan,”Allah nazardan saklasın, nazar değmesin' dedikten sonra Asil Aslan'la beraber evlerinin yolunu tutular.