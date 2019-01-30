Son dakika.. Arda Turan doğum gününde Berkay ile hakim karşısında! İşte Berkay’ın tek şartı…

Geride bıraktığımız yıl ekim ayında şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan'ın davası, doğum günü de olan 30 Ocak'ta gerçekleşti. Berkay hakim karşısında verdiği ifadede o gün yaşanan her şeyi tüm ayrıntıları ile anlattı. Ayrıca açtığı davalardan vazgeçmek için tek şartını da açıkladı. Dava 19 Haziran'a ertelendi.

Özlem Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın’ sözleriyle taciz ettiği iddia edilen futbolcu Arda Turan bugün hakim karşısına çıkıyor. Dört farklı suçtan 12,5 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan Arda Turan’ın Berkay’la olay sonrasında ilk karşılaşması oldu. Davada kavganın taraflarından olan Berkay’ın da 2,5 yıl hapsi isteniyor. Davanın görüleceği Çağlayan Adliyesi’ne dava öncesi Berkay’ın 7-8 kişilik koruma ekibi de geldi. Mahkeme salonuna ilk olarak Arda Turan alındı sonrasında ise duruşmaya menajeri, eşi ve korumalarıyla gelen Berkay içeriye girdi. İkili şu sıralarda hakime ifade veriyor…. Duruşma başladı. Kimlik tespiti yapılıyor. İşte ilk ifadeleri:

Arda: Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro…

Berkay: Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira

Arda'nın avukatı duruşmanın basına kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme hakimi, demokratik hukuk devletinde yargılamanın aleni yapılması kuralı gereği bu talebi reddetti. Yaşanacak herhangi bir tartışmayı önlemek amacıyla Arda ile Berkay arasında özel güvenlik görevlileri oturuyor.

Arda ifadesinde özetle şunları söyledi: “Gittiğimiz mekan küçük bir yerdi. Tuvalete gitmek isteseniz en az 4-5 kişiye çarparak gidersiniz. O gün ben de Özlem Hanım’a çarptım ve özür diledim. Sonra Berkay gelip ensemden tutup ‘seninle konuşmamız lazım' dedi. Berkay'ın ısrarı üzerine arbede yaşandı. Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya, ‘sıkın' dediğini duydum. Eve gittiğimde olayın Berkay'ın eşiyle alakalı olduğunu öğrendim. Hastaneye gidip durumun yanlış anlaşılma olduğunu anlatmak istedim. Rahmetli dedemden kalma silahım yanımdaydı. Ona uzatıp ‘Bana inanmıyorsan istediğini yap' dedim. O da silahı alıp koltuğa attı. Silahı koltuktan almak isterken patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Berkay ifadesinde özetle şöyle konuştu: Özlem canı sıkılmış şekilde yanıma geldi. Ben ısrar edince, çocuğumun üstüne yemin ettirdikten sonra anlattı. Arda'nın koluna çarptıktan sonra kulağına, ‘Çok güzelsin. Evli olmasaydın ya da olmasaydım. Seni kaçırmazdım' dediğini bana anlattı. Ben de mekanın içine girerek Arda'nın ensesinden tutup kulağına, ‘eşimi bırakıp 10 dakika sonra geleceğim’ dedim. Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı…

Berkay hastanede yaşananları mahkemede şöyle anlattı:

“Arda silahı çıkardı. Benim böyle bir şey yaptığıma inanıyorsan al sık dedi. Yan tarafa bıraktı. Sonra silahı alıp elinde sallayarak atar yaptı. Ben de silahı elinden alıp s… git burdan dedim. Yavşak da dedim. Doğrudur. Eğer özür dilemek istiyorsan yarın eşini alıp bize kahvaltıya gelirsin” dedim. Sadece o lanetli gecenin bitmesini istiyordum. Benim ona yavşak dememle kasıtlı olarak yere ateş etti. Yine aynı konuşmalar devam etti. Özlem'i aradım ‘Arda özür dilemek istiyor’ dedim. Özlem, ‘eşimin burnunu kırdı' diyerek konuşmak istemedi. O gittikten sonra şikayetçi olmak için değil, rezillik çıkmasın diye boş kovan aradık. Ama bulamadık. Ameliyattan sonra Arda'nın tanıdıkları beni arayıp, şikayetçi olmayacaksın değil mi? dediler. Şikayetçi olmayacaktım. Ama eşim bir kitap çıkarıyor o nedenle reklamını yapıyor diye söylenti yaydılar. Arda ve eşi bunu yaptı. Ben de şikayetçi olmaya karar verdim. Yaptığını kabul edip özür dilerse tüm davalarımdan vazgeçeceğim. Yapması gereken tek şey özür dilemek.”

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’in ifadesi ise şöyleydi: “Mekanın içindeyken Arda kolumdan dürttü. Ben de daha önceden ailece tanışıklığınızdan kaynaklı selam vermek istediğini düşündüm ve “Merhaba” dedim. Ancak Arda, “Çok güzelsin. Evli olmasaydım seni kaçırmazdım” dedi. Alkollüydü. Tepki vermeden uzaklaştım. Eşime önce anlatmadım. Çok ısrar edince kötü bir şey yapmaması için yemin ettirdikten sonra anlattım. Eşim de “Sadece içeri girip bir şey söyleyip çıkacağım' dedi. Birkaç dakika sonra eşim burnunu tutarak dışarı koştu. Arda'yı da dışarıda 3-4 kişi tutuyordu. Hala Berkay'a saldırmaya çalışıyordu. Sonra Burak Yılmaz yanıma gelerek, Arda'nın bana ne dediğini sordu. Ben de, başımdan defolup gitmesini istedim. Eşim beni eve gönderdikten sonra hastaneden aradı. Ameliyat olacağını söyledi. Ayrıca Arda'nın yanında olduğunu ve özür dilemek istediğini söyledi. Ben de kasıtlı kırılan burnun özrünü kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir çocuğum var. Birine de hamileyim. Kimseye iftira atmıyorum.”

ADLİYEYE İLK GELEN ARDA TURAN OLDU

Saat 10 sularında başlayacağı söylenen davaya Arda Turan özel aracıyla geldi. Turan içeride kendisini bekleyen muhabirlere poz verdi. Turan’ın moralinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Arda Turan'a mahkeme çıkışta da adliye personeli yoğun ilgi gösterdi. Futbolcu için asansör bekletildi. Turan adliyeden ayrılırken, “Konu zaten yargıda. Bizim ne yapıp yapmadığımızı biliyorlar” dedi.



BERKAY EŞİYLE GELDİ

Çağlayan Adliyesi’ne Arda Turan’dan sonra gelen şarkıcı Berkay’ın yanında eşi Özlem Ada Şahin’in olduğu görüldü. Berkay’a bu önemli günde menajeri ve koruma ordusu da eşlik etti.



