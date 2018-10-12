Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Arda Turan, ifade sonrası soluğu çorbacıda aldı
Arda Turan, ifade sonrası soluğu çorbacıda aldı
Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran futbolcu Arda Turan, karakola ifade verdikten sonra Etiler'de bulunan bir çorbacıdan çıkarken basın mensupları tarafından görüntülendi.
Magazin 12 Ekim 2018 - 12:03

Başakşehir’de forma giyen futbolcu Arda Turan, önceki gün Emirgan’da bulunan Gizli Kalsın isimli mekanda önce Berkay’ın eşini sözlü bir şekilde taciz etmişti. Daha sonrada kendisiyle konuşmak isteyen Berkay’ın burnunu kıran futbolcu Arda Turan, ifade verdikten sonra bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
ardaturan1
“SAVCILIK MAKAMINA SAYGIMIZ SONSUZ”

Muhabirlerin kendisine yönelttiği sorular karşısında sadece “Savcılık makamına saygımız sonsuz” dedikten sonra mekana geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

İLGİLİ HABERÖnce Berkay'ın karısına asıldığı, sonra da ünlü popçunun burnunu kırdığı iddia edilen Arda Turan'dan açıklama

İLGİLİ HABERArda Turan'a sosyal medyadan tepkiler büyüyor

İLGİLİ HABERArda Turan'ın piyasa değeri ne kadar?
Son güncelleme: 12:25 - 12.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler