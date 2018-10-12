Arda Turan, ifade sonrası soluğu çorbacıda aldı
Başakşehir’de forma giyen futbolcu Arda Turan, önceki gün Emirgan’da bulunan Gizli Kalsın isimli mekanda önce Berkay’ın eşini sözlü bir şekilde taciz etmişti. Daha sonrada kendisiyle konuşmak isteyen Berkay’ın burnunu kıran futbolcu Arda Turan, ifade verdikten sonra bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
“SAVCILIK MAKAMINA SAYGIMIZ SONSUZ”
Muhabirlerin kendisine yönelttiği sorular karşısında sadece “Savcılık makamına saygımız sonsuz” dedikten sonra mekana geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaştı.