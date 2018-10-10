Arda Turan ile Berkay kavga etti, yumruklar havada uçuştu!

Arda Turan ile Berkay kavga etti, yumruklar havada uçuştu!

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Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, dün sabaha kadar Emirgan’daki Gizli Kalsın’da eğleniyordu. Hava almaya çıkan ikili, mekan önünde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve yumruklar havada uçuştu.

BURNUNUN KIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ



Sozcu.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, kavgaya Arda Turan’ın arkadaş grubu da katıldı. Berkay’ın telefonlarına şu anda ulaşılmazken, ünlü popçunun burnunun kırıldığı ifade edildi.

Öte yandan kavgayla ilgili çarpıcı bir iddia da magazin gündeminde dolaşıyor. İddiaya göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e “Çok güzel bir kızsın, bekar olsan seni kaçırmazdım” dedi. Bunun üzerine Berkay, Arda’yı konuşmaya çağırdı. Alkollü olan Arda ise Berkay’a saldırdı.

GENÇ MODELE TERBİYESİZLİK YAPTI

Kavgaya şahit olan model Gizem Barlak ise, Arda Turan’a gidip konuşmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle dedi: “Bak biz de burada eğleniyoruz bizim de eğlencemizi bölüyorsun’ dedim. O da garsonlara bağırdı; ‘Hanımefendiyi yarın eğlendirin, benden’ dedi.”