Arda Turan: “Nazara inanıyoruz”
Kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda Turan , Bayram için biraz alışverişe çıktığını söyledi. Bayram'da ne yapacağını soran gazetecilere Turan, “Bayram'da ailemle Akçay'da olacağız onlarla bayramı geçireceğiz sonrasında da yavaş yavaş Bodrum’a doğru geçeriz” dedi.
NAZARA İNANIYORUZ !
Yaklaşık 7 ay önce dünyaya gelen Hamza bebeğin yüzünü sosyal medyada paylaşıp paylaşmayacağı soruları üzerine Turan “Biz nazara inanıyoruz , öyle saklama durumumuz yok ,uygun olduğunda denk geldiğinde çıkacaktır zaten” dedi. Gazetecilere teşekkür edip bayramlarını kutlayan Turan kendisini bekleyen aracıyla evinin yolunu tuttu.