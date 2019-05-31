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Arda Turan: “Nazara inanıyoruz”
Arda Turan: “Nazara inanıyoruz”
Milli futbolcu Arda Turan önceki gün Nişantaşı'nda yer alan bir AVM'de görüntülendi. Turan, mekan çıkışı basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 31 Mayıs 2019 - 06:41

Kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda  Turan , Bayram için biraz alışverişe çıktığını söyledi. Bayram'da ne yapacağını soran gazetecilere Turan, “Bayram'da ailemle Akçay'da olacağız onlarla bayramı geçireceğiz sonrasında da yavaş yavaş Bodrum’a doğru geçeriz” dedi.

NAZARA İNANIYORUZ !

Yaklaşık 7 ay önce dünyaya gelen Hamza bebeğin yüzünü sosyal medyada paylaşıp paylaşmayacağı soruları üzerine Turan “Biz nazara inanıyoruz , öyle saklama durumumuz yok ,uygun olduğunda denk geldiğinde çıkacaktır zaten” dedi. Gazetecilere teşekkür edip bayramlarını kutlayan Turan kendisini bekleyen aracıyla evinin yolunu tuttu.

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Son güncelleme: 06:51 - 31.05.2019