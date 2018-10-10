Arda Turan ve Berkay neden kavga etti?

Arda Turan ve Berkay neden kavga etti?

Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan skandal kavganın ardından sular durulmuyor. Sessizliğini bozan şarkıcı Berkay, Arda Turan'ın kendisini savunduğu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, dün gece Emirgan Gizli Kalsın adlı mekanda tartışmaya başladı. Kavga büyüdü Arda Turan, Berkay’a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

Kavga Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın’ demesi nedeniyle çıktı.

“BEN SENİN KARIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”



Kavgayı sabah 06:00 sularında Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan'a aktardığını söyleyen Özlem Şahin, “Arda Turan olayın ardından bir silahla hastaneye Berkay'ın yanına gitti ve ‘Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim' dedi”

BERKAY ŞAHİN “EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL!”

UçanKuş’ta yer alan habere göre, Berkay Şahin “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda’nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ” dedi.

ARDA TURAN’IN İLK VUKUATI DEĞİL



Futbolcu Arda Turan, daha önce de milli takım uçağında Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine sövmüş ve ardından gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmıştı.