Arda Turan ve Berkay Şahin davasında: Burak Yılmaz talebi

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Olay gecesi mekanda Özlem Şahin ile aynı masada bulunan kuaför Önder Tiryaki tanık olarak dinlendi. Tiryaki, Arda'nın Özlem Şahin ile konuşmasının ardından Şahin'in yanına gelerek 'beni Berkay'ın yanına götür' dediğini söyledi. Berkay'ın avukatları tarafından olay gecesi mekanda bulunan futbolcu Burak Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesi talebini reddeden mahkeme duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya hem müşteki hem de sanık olan Berkay Şahin avukatlarıyla katıldı. Hem müşteki hem de sanık olan Arda Turan ise duruşmaya katılmadı. Turan’ı avukatları temsil etti. Mahkeme hakimi, olay yeri görüntülerine ilişkin hazırlanan 50 sayfalık bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

TANIK: ÖZLEM, ARDA İLE KONUŞTUKTAN SONRA, ‘BENİ BERKAY’IN YANINA GÖTÜR’ DEDİ



Mahkeme’de olay gecesi Gizli Kalsın isimli mekanda bulunan Önder Tiryaki isimli vatandaş tanık olarak dinlendi. Saç ve makyaj artisti olduğunu söyleyen Tiryaki, olay gecesi arkadaşlarıyla birlikte gittiği mekanda Berkay ve eşi Özlem Şahin’le karşılaştıklarını, Berkay’ın mekanın pizza satılan yerde kaldığını Özlem’in ise kendisiyle birlikte müzik dinlenen kısma geldiğini anlattı. Tiryaki, “Arda Turan da bizim bulunduğumuz masadaydı. Bir süre sonra Özlem ile Arda’nın konuştuklarını gördüm. Daha önceden tanıştıklarını düşündüğüm için üzerinde durmadım ve arkadaşlarımla sohbete devam ettim. Daha sonra Özlem masaya gelerek, ‘Beni Berkay’ın yanına götür’ dedi. Bizden sıkılmış olabileceğini ve eşinin yanına gitmek istediğini düşünerek, Berkay’ın yanına gittik” dedi.

“MASADA BURAK YILMAZ VAR MIYDI HATIRLAMIYORUM”



Berkay Şahin’in avukatlarının sorusu üzerine tanık Önder Tiryaki, “Ben Berkay’ı yalnız gördüm, etrafında kimse yoktu. Orada kavga ve temas olayı vardı. Berkay’ın sakin olması için ‘Sakin ol abi her şeyi gördüm’ diyerek sakinleştirdim. Arda ve Özlem hanım ile ilgisi yok” diye cevap verdi. Tanık Tiryaki, “Aynı masada Burak Yılmaz var mıydı?’ şeklindeki soruya ise, “Burak Yılmaz tanıdığım bir şahıs değil, masada Burak Yılmaz var mıydı hatırlamıyorum” şeklinde yanıt verdi.

“BURAK YILMAZ TANIĞA OLAY GECESİ KÜFÜR ETTİ”



Daha sonra söz alan Berkay Şahin, “Önder Tiryaki benim yanıma iyi niyetli geldi. “Abi sakin ol. Ben ne olduğunun farkındayım” dedi. Yüzündeki ifadeyi gördüm, düşüktü… Burak Yılmaz Önder’e küfür ederek, ‘Ortalığı daha da mı karıştırmak istiyorsun’ dedi. Ben de Önder’i taksiye bindirerek gönderdim” diye konuştu.

BURAK YILMAZ’IN TANIK OLARAK DİNLENME İSTEĞİ REDDEDİLDİ



Berkay’ın avukatları, bilirkişi raporunun çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle yeniden alınmasını ile olay gecesi mekanda bulunan futbolcu Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, talepleri reddederek son beyanların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

AVUKATLAR UZAK BİR TARİH İSTEDİ BERKAY BİR AN ÖNCE BİTSİN DEDİ



Her iki tarafın avukatları duruşma tarihinin ileri bir tarihe verilmesini istedi. Berkay Şahin ise davanın biran önce bitmesi için duruşmanın erken bir tarihe verilmesini istedi. Duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi.

BERKAY: ADALET YERİNİ BULSUN



Duruşma çıkışı gazetecilerin sorusu üzerine Berkay Şahin, “Ne söyleyeyim adalet yerini bulsun” dedi.