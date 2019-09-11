Arda Turan ve Berkay’ın davası sürüyor

Turan'ı avukatları temsil ediyor. Berkay Şahin duruşmada hazır bulundu. Berkay ve Arda Turan, geçtiğimiz yıl Ekim ayında gittikleri bir mekanda kavga etmişti. Berkay, Arda’nın eşine sarkıntılık ettiğini öne sürmüştü. Arda’nın Berkay’a kafa attığı olay, hastanede de devam etmişti. Arda bir silah ile hastaneye gitmiş ve burada da tartışma devam etmişti.

Berkay Şahin, Arda’nın yapması gereken tek şeyin özür dilemek olduğunu söyleyerek “Yaptığını kabul edip özür dilerse başka talebim olmayacak. Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek. Ben maddi ve manevi hiçbir şey istemiyorum. Davadan vazgeçeceğim” dedi.

Özlem Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın’ sözleriyle taciz ettiği iddia edilen futbolcu Arda Turan hakkında, dört farklı suçtan 12,5 yıl hapis cezası isteniyor. Berkay’ın da 2,5 yıl hapsi isteniyor.