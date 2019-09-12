Arda Turan ve Berkay’ın mahkeme kararı İspanya basınında yer aldı

Basın gündemini geçtiğimiz aylarda uzun bir süre meşgul eden Arda Turan-Berkay Şahin kavgasına ilişkin dava dün sonuçlandı. Arda Turan ‘kasten yaralama', ‘ruhsatsız silah taşıma' ve ‘korku, panik, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu haber İspanyol basınında da geniş yer buldu. Marca gazetesi, lisanssız silah taşıma sebebiyle Arda’ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini okuyucularına duyururken, Mundo Deportivo da Arda’nın barda kavga ettiği Berkay’la olan davasının sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. 2015-2017 yılları arasında Barcelona takımda oynayan Turan’ın haberi, İspanya’da da büyük ses getirdi…