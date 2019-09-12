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Arda Turan ve Berkay’ın mahkeme kararı İspanya basınında yer aldı
Arda Turan ve Berkay’ın mahkeme kararı İspanya basınında yer aldı
Arda Turan-Berkay Şahin kavgasına ilişkin davada dün, Arda Turan, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Haber İspanya basınında da yer aldı.
Magazin 12 Eylül 2019 - 10:12

Basın gündemini geçtiğimiz aylarda uzun bir süre meşgul eden Arda Turan-Berkay Şahin kavgasına ilişkin dava dün sonuçlandı. Arda Turan ‘kasten yaralama', ‘ruhsatsız silah taşıma' ve ‘korku, panik, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bu haber İspanyol basınında da geniş yer buldu. Marca gazetesi, lisanssız silah taşıma sebebiyle Arda’ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini okuyucularına duyururken, Mundo Deportivo da Arda’nın barda kavga ettiği Berkay’la olan davasının sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. 2015-2017 yılları arasında Barcelona takımda oynayan Turan’ın haberi, İspanya’da da büyük ses getirdi…

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Son güncelleme: 10:27 - 12.09.2019
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