Arda Turan’a sosyal medyadan tepkiler büyüyor

Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan, dün Emirgan'daki özel bir mekanda önce Berkay'ın eşine saldırdı, sonra da ünlü popçunun burnunu kırdı. Olayın ardından Berkay'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şarkıcının eşi Özlem Şahin, Arda'nın elinde bir silahla hastaneye geldiğini ve Berkay'a "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim" dediğini açıkladı. Arda Turan ise, söz konusu kavgayı, "Basit bir tartışma" olarak değerlendirmişti. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya kullanıcılarının tepkileri Arda Turan'a her geçen dakika büyüyor.