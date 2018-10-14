Arda Turan’a tepkiler devam ediyor!
Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Berkay ile arasında geçen kavga sonrası yaptığı açıklamada, kulübünden helallik isteyeceğini açıklamıştı.
ARDA TURAN’A PARA CEZASI
TRT’nin haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helallik istedi. Ancak Arda Turan’ın bu isteği kabul görmedi. Turan’a büyük bir para cezası verileceğini ve yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan’ın tüm Türkiye’den özür dileyeceği ifade edildi.