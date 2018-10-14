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Arda Turan’a tepkiler devam ediyor!
Arda Turan’a tepkiler devam ediyor!
Şarkıcı Berkay ile arasında geçen kavga sonrası kulübünden helallik isteyeceğini açıklayan Arda Turan'ın düzenlenecek bir basın toplantısıyla tüm Türkiye'den özür dileyeceği iddia edildi. Öte yandan Başakşehir yönetiminin Arda Turan'a büyük bir para cezası vereceği belirtildi
Magazin 14 Ekim 2018 - 09:21

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Berkay ile arasında geçen kavga sonrası yaptığı açıklamada, kulübünden helallik isteyeceğini açıklamıştı.

ARDA TURAN’A PARA CEZASI

TRT’nin haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helallik istedi. Ancak Arda Turan’ın bu isteği kabul görmedi. Turan’a büyük bir para cezası verileceğini ve yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan’ın tüm Türkiye’den özür dileyeceği ifade edildi.

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