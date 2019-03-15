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Arda Turan’dan Zafer Çika açıklaması
Arda Turan’dan Zafer Çika açıklaması
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 'Manevi abim' dediği Çika'nın cenaze törenine katılmayan futbolcu Arda Turan'dan açıklama geldi.
Magazin 15 Mart 2019 - 10:33

Zafer Çika dün İzmir’de sevenlerinin katıldığı bir törenle toprağa verildi. Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde gözler Arda Turan’ı aradı. ‘Manevi abim’ dediği Zafer Çika’nın cenazesine katılmayan Turan, bir magazin programına açıklamada bulundu. Turan, canlı yayın esnasında program yetkililerine mesaj atarak şu ifadeleri kullandı: Sabah antrenman var kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin-babaannemin cenazesine bile gidemedim”dedi.

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