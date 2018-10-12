Son dakika: Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddia edilmiş ve Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıkmıştı. Konuya ilişkin ünlü futbolcu Instagram'dan açıklama yaptı ve "Konu Arda Turan olunca magazin medyası gerçekleri değil, dedikoduları tercih ediyor." dedi. İşte Arda Turan'ın Berkay'ı darp ettiği o görüntüler...

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Futbolcu Arda Turan’ın önce Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği, ardından da Berkay’ı darp ettiği iddia edilmişti. Darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan Berkay’ın burnu kırıldığı tespit edilmişti. Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

ARDA TURAN’DAN AÇIKLAMA: KENDİMİ AFFEDEMİYORUM

Öte yandan Arda Turan da Instagram hesabından uzun bir açıklama yaptı. “Kendimi affedemiyorum” diyen Turan’ın açıklaması şöyleydi:

“Konu Arda Turan olunca magazin medyası gerçekleri değil, dedikoduları tercih ediyor. Bu hep böyle oldu. Ama bu defa, her defasından farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil, 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim. Ama üzerime atılan iftira hakkımda en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; yalan. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili bir başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum. Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. ‘Başka birisi olsa böyle sert bir tepki verir miydin?’ derseniz, hayır vermezdim. Ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim.

Bu birkaç cümlenin muhatabı, eşim Aslıhan’dır. Yaptığım her şeyi kendi vicdanıma açıklayabilirim. Bir tek şey hariç; sebebi ne olursa olsun, birkaç gün sonra doğum yapmak üzere olan eşimi evde bırakıp gece geç saatte bir eğlence mekanına gittim. Bu hareketim sonrasında kendimi maruz bıraktığım bunca iftira ve sonrasında olan bunca şeyi düşündükçe ona büyük bir haksızlık yaptığımı hissediyorum ve içim yanıyor. Hakkımdaki iftiralar ve yalanlar umrumda değil. Ben kendimle baş başa kaldığımda bunların hepsinin yalan olduğunu biliyorum ve bu bana yeter. Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan’dır. Çok sevdiğim eşimin beni bendne iyi anlıyor olmasına rağmen, ben kendimi affedemiyorum. Madem bir açıklama yapmam isteniyor, o zaman şunu açıklayayım; bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim.”