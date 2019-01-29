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Arda Turan’ın davası yarın! 12,5 yıl hapsi isteniyor…
Arda Turan’ın davası yarın! 12,5 yıl hapsi isteniyor…
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay geride bıraktığımız yıl İstanbul Emirgan'daki bir gece kulübünde kavga etmiş ve taraflardan Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmıştı.
Magazin 29 Ocak 2019 - 08:48

Kavganın çıkış nedeni olarak Turan’ın şarkıcı Berkay’ın eşini sözlü bir şekilde taciz etmesi olarak gösterilmişti. Kavganın ertesinde burnu kırılan Berkay hastaneye kaldırılmış gecenin ilerleyen saatlerinde ise Arda Turan yanında getirdiği silahıyla hastanede birkaç el ateş etmişti. Tüm bu olanların ardından şikayetçi olacağını söyleyen Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

BÜYÜK GÜN 30 OCAK

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

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