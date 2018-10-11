Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan ilk açıklama geldi

Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan kavga sonrasında taraflar farklı açıklamalar yaparak kafaları karıştırsa da Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, tacize uğradığını beyan ederek yaşananlara son noktayı koymuştu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan da gecenin ilerleyen saatlerinde attığı bir mesajla bundan sonraki tavrının ne olacağını ortaya koydu.

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Başakşehirli futbolcu Arda Turan’ın bir bar kavgası sırasında şarkıcı Berkay’ın burnunu kırması sonrasında ortaya çıkan kirli tablo gerek futbol camiasında ve gerekse sosyal medyada büyük infial yarattı. Herkes Arda Turan’ın yaptığı saygısızlığı eleştirirken bir yandan da gözler Turan’ın hamile eşi Aslıhan Doğan’ın nasıl tavır alacağını bekliyordu. Karşılıklı açıklamaların sonrasında Aslıhan Doğan sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

ASLIHAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Olayların ardından gözler doğumuna 2 hafta kalan Aslıhan Doğan’a çevrildi. Doğan, Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

“Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah’ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3.şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar…”



