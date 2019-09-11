Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan ilk tepki
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan ilk tepki
Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün ceza verilmesine eşi Aslıhan Doğan, ":)" paylaşımıyla tepki gösterdi.
Magazin 11 Eylül 2019 - 16:52

Berkay’ı darp ettiği ve Berkay’ın eşine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve cinsel taciz suçlamasından beraat eden, ancak ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan manidar bir paylaşım geldi.

Aslıhan Doğan, Instagram hesabında bir story paylaştı. O story şöyleydi:

İLGİLİ HABERArda Turan ve Berkay'dan ilk açıklama

İLGİLİ HABERArda Turan'a 2 yıl 8 ay hapis cezası!
Etiketler