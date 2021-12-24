Arda Turan’ın evindeki tuvalet kağıdı olay oldu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın evine ziyarete giden fenomen Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu.

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Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla bilinen Aslıhan Turan’ın evine ziyarete gitti.

Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan’ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak “Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan’ın tuvalet kağıdı da siyah” dedi.

Tokel’in paylaşımının ardından Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu.

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“YURT DIŞINDAN GETİRTTİM, SADECE MİSAFİR TUVALETİNDE VAR”

‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, “Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye’de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var” dedi.

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