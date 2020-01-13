Arda Turan’ın oğlu Hamza’nın ‘Babammm’ demesi duygulandırdı

Aslıhan Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerinin tebessüm etmesine neden oldu. 1 yaşındaki Hamza'nın Arda'ya 'Babammm' demesi duygulandırdı. Ünlü futbolcu ise bu söz karşısında adeta mest oldu.

Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın 1 yaşındaki oğulları Hamza, artık ufak ufak konuşmaya, belli kelimeleri söylemeye başladı. İlk kelimelerinden biri olan ‘Baba’yı içten bir şekilde söylerken, annesi Aslıhan Turan tarafından videoya çekilen Hamza’nın sevimli halleri, sosyal medya kullanıcılarının tebessüm etmesine neden oldu.

Hamza Arda'nın konuşmaya başladığı ilk videoyu paylaşan Turan, Hamza’nın ‘Babammm’ demesini ve eşi Arda Turan’ın o anlarda nasıl mest olduğunu gözler önüne serdi. Hamza, Turan'a ‘Babam’ diye seslendikten sonra, annesinin İngilizce olarak ‘Baba nerede?’ sorusuna ise ‘Daddy’ diye cevap verdi.