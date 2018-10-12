Arda Turan’ın yakın arkadaşları sessizliğini bozdu

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından Arda Turan'a sahip çıkan tek isim Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz, Arda Turan'a destek vereceğini söylerken Emre Belözoğlu yorum yapmaktan kaçındı.

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Burak Yılmaz ile Emre Belözoğlu, Etiler’deki bir kebapçıda bir araya geldi. İki ünlü futbolcu, mekanın çıkışında Arda Turan ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi.

BURAK YILMAZ: “TABİİ Kİ YANINDAYIM”

Burak Yılmaz, “Arda benim en yakın arkadaşım, tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk” ifadelerini kullandı.

EMRE BELOZOĞLU KONUŞMAK İSTEMEDİ

Emre Belözoğlu, ise Burak Yılmaz gibi Arda Turan’a destek çıkmadı. Belözoğlu, “Arda benim arkadaşım, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek lüks aracına bindi.

