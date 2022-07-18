Arda Türkmen ve eşi Melodi Elbirlier’den bebek müjdesi
Geçen yıl nikâh masasına oturan şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Çift, "Pek yakında 3 kişiyiz" ifadesini kullandı.
Instagram hesaplarından aynı anda teknede çekildikleri fotoğrafları paylaşan Arda Türkmen ile Melodi Elbirlier, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.
Türkmen ve Elbirliler, paylaşımlarına “Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz” notunu düştü.
Çiftin pozlarına Burçin Terzioğlu, Derya Şensoy, Aslıhan Güner, Bengü, Seda Bakan, Hande Soral ve Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.