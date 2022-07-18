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Arda Türkmen ve eşi Melodi Elbirlier’den bebek müjdesi

Geçen yıl nikâh masasına oturan şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Çift, "Pek yakında 3 kişiyiz" ifadesini kullandı.

Yayınlanma: 12:57 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Arda Türkmen ve eşi Melodi Elbirlier’den bebek müjdesi

Instagram hesaplarından aynı anda teknede çekildikleri fotoğrafları paylaşan Arda Türkmen ile Melodi Elbirlier, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

Türkmen ve Elbirliler, paylaşımlarına “Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz” notunu düştü.

Çiftin pozlarına Burçin Terzioğlu, Derya Şensoy, Aslıhan Güner, Bengü, Seda Bakan, Hande Soral ve Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.

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