Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünya evine girdi

Şef Arda Türkmen, bir yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dün akşam dünya evine girdi.

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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler dün akşam İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen sade bir tören ile birbirlerine ‘evet’ dedi.

200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giydi.

Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

Arda Türkmen geçen haziran ayında Bodrum’da sevgilisine evlenme teklifi etmişti.

lbirliler, “Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada ‘Güzellik bloggerı’ olarak tanınıyor. Instagram’da 600 bin takipçisi bulunan Elbirliler, moda ve makyaj videoları yayınlıyor. Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.