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Arda Türkmen’in yeni aşkı fenomen Melodi Elbirliler
Arda Türkmen’in yeni aşkı fenomen Melodi Elbirliler
Şef Arda Türkmen'in çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aralarında 15 yaş bulunan çiftin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.
Magazin 2 Haziran 2020 - 10:57

45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.

AYNI MUTFAKTAN PAYLAŞIM YAPINCA…

Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger’i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler’le birlikte.

Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

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