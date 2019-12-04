Arda’dan eşine: Yaslandığım duvarım…

Arda Turan, geçen yıl mart ayında 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile nikah kıymış ve dünya evine girmişti. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan Turan, geçen kasım ayında ikinci kez baba olacağını öğrenmişti.

DUYGUSAL SATIRLAR

Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden eşi Aslıhan’ın doğum gününü kutladı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarına yer veren Turan şu satırları kullandı:

“Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın… Aşkın sevginin sadakatin dürüstlüğün simgesisin… inşallah evlatlarımızda senin gibi olurlar… benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım…. iyi ki varsın evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim… Seni seviyorum…En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız… Laliplinin annesi”