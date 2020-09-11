Arda’nın Mutfağı programından tanınıyor… Arda Türkmen kimdir?

Üniversitede işletme bölümünde eğitim alan Arda Türkmen, uzun süredir restoran işletmecisi ve şef olarak tanınıyor. Hayatı ise şu şekilde…
ARDA TÜRKMEN KİMDİR?
-1975 İstanbul doğumlu
-1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu
-1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu
-2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.
-2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı
-1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yaptı
-1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletti
-2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı
-2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurdu.
-2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak
da bilinmektedir.
-2010 yılında CNNTürk televizyonu için ‘' Arda'nın mutfağı ‘' isimli yemek programını yapmaya başladı.
-2012 yılı Nisan ayında sahibi oldugu Roka Davet'i sattı.
-2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı
-2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı
-2013 yılında Sabahtaki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.
-2013 yılında leblon u kapatarak, Forneria'yı Karaköyde açtı.
-5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar. Arda'nın mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam etmektedir.