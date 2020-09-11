Arda’nın Mutfağı programından tanınıyor… Arda Türkmen kimdir?

Arda'nın Mutfağı programıyla uzun süredir ekranlarda olan Arda Türkmen, Türkiye'nin en çok tanınan şefleri arasında yer alıyor. Hayat hikayesinde ise birçok enteresan detay bulunuyor...

Üniversitede işletme bölümünde eğitim alan Arda Türkmen, uzun süredir restoran işletmecisi ve şef olarak tanınıyor. Hayatı ise şu şekilde…

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

-1975 İstanbul doğumlu

-1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu

-1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu

-2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

-2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı

-1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yaptı

-1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletti

-2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı

-2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurdu.

-2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak

da bilinmektedir.

-2010 yılında CNNTürk televizyonu için ‘' Arda'nın mutfağı ‘' isimli yemek programını yapmaya başladı.

-2012 yılı Nisan ayında sahibi oldugu Roka Davet'i sattı.

-2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı

-2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

-2013 yılında Sabahtaki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

-2013 yılında leblon u kapatarak, Forneria'yı Karaköyde açtı.

-5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar. Arda'nın mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam etmektedir.